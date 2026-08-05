Aumento salarial de 30 % Poder Judicial genera debate en la RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El aumento salarial de un 30 % aplicado en el Poder Judicial ha generado un debate entre representantes del sector legal, quienes analizan tanto sus efectos en las condiciones laborales de jueces y servidores judiciales como sus implicaciones dentro del sistema de justicia.

La medida ha abierto discusiones sobre la necesidad de fortalecer la independencia judicial mediante mejores condiciones para quienes integran la administración de justicia, así como sobre la sostenibilidad financiera y la transparencia en la asignación de recursos públicos.

Sectores vinculados al ámbito jurídico consideran que una remuneración adecuada puede contribuir a la estabilidad institucional y a la profesionalización del sistema judicial, mientras otros plantean la importancia de evaluar el alcance del incremento frente a las prioridades nacionales.

AJUSTE SALARIAL FORMA PARTE MEJORAR CONDICIONES

El ajuste salarial forma parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones del Poder Judicial, una institución clave para garantizar el acceso a la justicia y el cumplimiento del Estado de derecho.

El debate continúa entre abogados, académicos y actores institucionales, quienes coinciden en la importancia de fortalecer la justicia dominicana, aunque mantienen posiciones distintas sobre la forma y el momento de implementar este tipo de medidas.

of-am