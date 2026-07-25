Karateca Madelyn Rodríguez busca consolidarse en JCC 2026

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Por Lemay Padrón Oliveros (enviado especial)

Santo Domingo, 25 jul.- La taekwondoca dominicana Madelyn Rodríguez exhibe la experiencia de haber incursionado en lides de todo tipo, incluso la cita estival de París 2024, pero según dijo hoy, actuar en casa le da un impulso extra.

Para mí es un honor tener estos Juegos Centroamericanos aquí, delante de la familia, de nuestra gente, nuestro calor. Son mis terceros Juegos, y ya con una medalla de plata y una de bronce vamos a darlo todo en casa y buscar esa medalla de oro que me falta en el historial, declaró en exclusiva con Prensa Latina.

Rodríguez compitió en el pasado ciclo olímpico en la división de hasta 67 kilogramos, y ahora lo hará en la siguiente (73), pero ha combatido con casi todas sus rivales importantes.

Este año he participado en varios eventos, y en el ranking para los Juegos estoy en el número 2. He analizado obviamente a mis competidoras, que son muy buenas. He ganado y perdido en otros eventos, pero me siento preparada para ser la ganadora, dijo.

Rodríguez está beneficiada con una beca olímpica, lo cual considera un impulso para seguir más motivada en este ciclo olímpico, ya que le permite participar en eventos internacionales y mejorar su arsenal técnico-táctico.

Con respecto al hecho de ser sede agregó: El taekwondo no es un deporte muy conocido, pero yo sé que se va a llenar aquí. Esto va a estar muy animado, expresó.

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