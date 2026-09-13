Justicia integra a universidades Reglamento Derechos Humanos

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Justicia reunió a representantes de universidades e instituciones de educación superior en un diálogo para incorporar las perspectivas y capacidades del sector académico en la construcción y validación del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro se desarrolló en el marco de la iniciativa «Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos», como parte del proceso participativo que impulsa la institución con sectores vinculados a la promoción, protección y garantía de derechos.

Participaron representantes de más de 20 universidades y centros de investigación, entre ellas la UASD, UNIBE, PUCMM, UNAPEC, UTESA, UNICARIBE, UNPHU, UCE, UCADE, O&M, UNEV, UNADE, UAPA, UCSD, UTECO, INESDYC, IGLOBAL, ISEEPENC, Instituto Politécnico Loyola, FLACSO, INTEC y UTE.

Durante la jornada, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el Estado y la academia, reconociendo el valor de la investigación, la formación y la generación de conocimiento para sustentar políticas públicas y su seguimiento.

El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los principales elementos que conforman el Sistema y el enfoque para fortalecer la coordinación institucional.

La directora del Sistema Nacional de Derechos Humanos, Mildred Samboy, expuso la propuesta de reglamento y los mecanismos para su organización y funcionamiento.

PROPUESTAS Y VINCULACIÓN

Tras las presentaciones, los académicos compartieron observaciones y propuestas sobre el borrador desde sus experiencias en investigación y docencia.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de fortalecer la vinculación entre la academia y el Sistema, en áreas como investigación, formación en derechos humanos, generación de indicadores y producción de datos para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

El diálogo permitió además identificar capacidades y experiencias existentes en las instituciones de educación superior que pueden contribuir al fortalecimiento del Sistema y a la generación de conocimiento independiente sobre la situación de los derechos humanos en el país.