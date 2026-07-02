Jugadores dominicanos también tienen su ‘Día de Bobby Bonilla»

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Alex Rodríguez, Manny Ramírez y Rafael Soriano son algunos de los jugadores de República Dominicana que han optado recibir dinero diferido en sus contratos

NUEVA YORK.- Como cada primerro de julio los fanáticos de los New York Mets ‘celebran’ el Día de Bobby Bonilla, en honor al jugoso cheque de $1,193,248.20 que el exjugador recibe desde 2011 y lo hará hasta 2035.

El dinero diferido no es lo usual en los contratos de las Grandes Ligas, a pesar de que el término se popularizó con el megacontrato de Shohei Ohtani, pero no solo es una singularidad que le pertenece a Bonilla, sobre todo lo de ganar dinero a pesar de no estar activo en el béisbol.

Los dominicanos que tienen su «Bobby Bonilla Day». ESPN Digital

En el caso de los dominicanos, también algunos jugadores han optado por recibir en plazos a futuro parte del dinero que acordaron con sus respectivas franquicias en ese entonces, algunos lo recibirán mientras siguen jugando y otros cuando ya están fuera de acción.

Tal vez el caso más conocido es el de Alex Rodríguez al momento de firmar su histórico contrato con los Texas Rangers en el cual optó por diferir 45 millones de dólares en un período de 10 años desde 2011 hasta el 2020, incluyendo una tasa de interés anual de 3%.

Además se pagó a futuro el bono por firma del dominicano de $10 millones, que se difirió nueva vez en el período de 2016-2025, también con intereses, el cual cobró por última vez durante esta temporada.

Manny Ramírez seguirá cobrando por parte de los Boston Red Sox ya que acordaron diferir 32 millones de dólares en un período de 16 años. El dominicano cobrará lo que resta de ese dinero por última vez, durante este 1 de julio hasta 2026, donde recibirá poco más de $2 millones de dólares.

Otros que han optado por diferir dinero, en menores cantidades, son los relevistas Rafael Soriano y Jeurys Familia.

En el caso de Familia, quien hiz el acuerdo con los Mets, este difirió a futuro solo por un millón de dólares y se pagó con intereses el 15 de enero y el primero de julio de 2022.

Soriano es uno de los casos con mayores implicaciones ya que recibió dinero hasta el 2024, en un acuerdo con los Washington Nationals que inició en 2018 a pesar de estar fuera del béisbol de Grandes Ligas desde 2015.

El nativo de San José de los Llanos recibe un cheque anual de $2 millones de dólares debido al acuerdo de diferir $14 millones con los Nats.

Aunque no exactamente la situación de los anteriores, Johnny Cueto recibió dinero diferido desde el 2017 hasta el 2021 de los San Francisco Giants, cuando optaron por repartir cinco millones de dólares en un plazo de cinco temporadas de su bono de firma, y es solo otra evidencia más de que dependiendo de las circunstancias y las necesidades de las partes, diferir dinero puede ser una opción viable.

Jugadores activos

En enero de 2023, Rafael Devers firmó una extensión de contrato de más de $300 millones de dolares por 10 años pero en base al acuerdo, ‘Carita‘ recibirá dinero mucho después de que ‘finalice’ el acuerdo. $75 millones de estos serán diferidos por lo que se pagaran $7.5 millones anualmente y otro monto se pagará en partidas menores cada 1 de febrero y 30 de noviembre por lo que el dominicano recibirá pagos hasta 2043.

Teoscar Hernández negoció una buena cantidad de dinero diferido en su acuerdo con Los Angeles Dodgers, el cual estará recibiendo a partir de 2030 y hasta 2039. Su acuerdo contempló 23.5 millones de dólares en pagos diferidos a razón de 2.35 millones por año.

Ketel Marte es otro jugador que tiene dinero diferido tras su extensión contractual con los Arizona Diamondbacks. El intermedista recibirá 46 millones de dólares en pagos diferidos que deberán ser completados en 2040.

De manera más reciente, José Ramírez firmó una extensión contractual con los Cleveland Guardians en la cual difirió 70 milliones de dólares que serán pagados los días 24 de enero de cada año entre 2035 y 2046.

Framber Valdez, quien suscribió un acuerdo con los Detroit Tigers en la pasada temporada baja, difirió 20 millones de dólares, los cuales serán pagados cada 4 de febrero entre 2030 y 2039, mientras que Cristopher Sánchez de los Philadelphia Phillies, también firmó un contrato con la misma suma diferida que Valdez, la cual se hará pagadera a partir del 2035 hasta el 2044.

of-am