Judoca nacida en Suiza representará a la RD en los JCC

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Santo Domingo, 7 jul.- La judoca Esmeralda Damiano Guerrero, nacida y formada en Suiza, integrará la selección de República Dominicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto, trascendió hoy.

La atleta, de 23 años, tomará parte en la categoría de hasta 70 kilogramos, tras optar por representar al país de origen de su madre, decisión que la llevó a incorporarse al equipo de judo de Quisqueya.

Damiano Guerrero, nacida en la ciudad de Basilea e hija de madre dominicana y padre italiano, conquistó este año la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Judo disputado en Panamá y antes obtuvo un título en la categoría júnior durante un torneo celebrado en Cuba.

La deportista consideró que los locales respaldan a sus atletas sin importar el país al que representen y puso como ejemplo a los futbolistas de esta nación caribeña que integran la selección de Suiza.

República Dominicana competirá en el torneo de judo con una delegación de 14 atletas, disciplina en la que buscará aumentar su cosecha de medallas durante los Juegos que tendrán lugar aquí con la participación de unos tres mil 200 competidores de casi 40 países.

of-am