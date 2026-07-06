Juan Soto impulsa triunfo de los Mets de NY sobre los Bravos

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ATLANTA. — El sencillo de dos carreras del dominicano Juan Soto en la segunda entrada le dio la ventaja a New York, Nolan McLean se recompuso tras un inicio complicado y los Mets contuvieron el intento de remontada de Atlanta en la novena para vencer por 10-9 a los Braves el domingo en un juego retrasado por la lluvia.

A.J. Ewing conectó su quinto jonrón y el boricua Francisco Lindor añadió un sencillo impulsor en la segunda entrada de cuatro carreras de los Mets para tomar ventaja 5-3. Tyrone Taylor pegó un jonrón y Bo Bichette remolcó dos con un doble con las bases llenas en la novena. Bichette sumó tres hits y tres carreras impulsadas.

Los Mets ganaban 10-3 después de su novena de cinco carreras, pero aun así tuvieron que resistir un gran susto. El dominicano Huascar Brazobán permitió cinco carreras.

El cerrador de New York, Devin Williams, consiguió su 13er salvamento.

McLean (6-5) permitió cinco hits y tres carreras, dos limpias, en poco más de seis entradas.

Después de permitir cuatro carreras en la segunda, el zurdo venezolano de los Braves, Martín Pérez (6-6), recibió un pelotazo en el antebrazo izquierdo.

Los Braves llamaron de vuelta al derecho venezolano Carlos Carrasco, quien permitió cinco carreras en la novena.

Los Mets subieron al derecho colombiano Guillermo Zuñiga al roster de Grandes Ligas.

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