Juan Soto celebra su regreso al Juego de Estrellas de GL 2026

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NUEVA YORK.– El estelar jardinero dominicano Juan Soto expresó su satisfacción por haber sido seleccionado para participar en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas 2026, una distinción que considera especial luego de no haber sido convocado en la pasada temporada.

Soto, quien fue elegido como titular del jardín izquierdo de la Liga Nacional para el clásico de mitad de temporada, manifestó que la experiencia representa una gran oportunidad para compartir con los mejores jugadores del béisbol y reencontrarse con antiguos compañeros y rivales a quienes respeta.

“Con cualquier equipo con el que he llegado, siempre ha sido una experiencia increíble”, expresó Soto al referirse a sus participaciones anteriores en el evento. El dominicano destacó que ahora, con los Mets de Nueva York, espera disfrutar nuevamente de la competencia y del ambiente que rodea al Juego de Estrellas.

El jardinero explicó que quedarse fuera del evento en 2025 fue un factor de motivación para trabajar más fuerte y regresar con una mentalidad diferente. “Tengo que ser mejor para estar entre los mejores de la liga”, señaló al recordar ese momento.

La selección de 2026 representa la quinta invitación al Juego de Estrellas en la carrera de Soto y la primera como jugador de los Mets. Además, se convierte en uno de los peloteros más jóvenes en alcanzar esta cantidad de apariciones con diferentes franquicias de Grandes Ligas.

El dominicano también reveló que uno de sus momentos favoritos del evento es compartir con otros jugadores destacados, y mencionó su interés en conversar con el cubano Yordan Álvarez, uno de los bateadores más destacados de la temporada.

Soto llega al Juego de Estrellas 2026 como una de las principales figuras ofensivas de la Liga Nacional, consolidándose como uno de los bateadores más importantes de su generación y reafirmando su presencia entre la élite del béisbol mundial.

El Juego de Estrellas de MLB 2026 está programado para celebrarse el 14 de julio en Filadelfia

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