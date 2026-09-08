Juan Luis Guerra participará en 50 años carrera Ramón Orlando

La participación de Guerra fue confirmada este lunes por Ramón Orlando, quien destacó la importancia de reunir en un mismo escenario a representantes de distintas generaciones de la música dominicana.

«Creo que el acontecimiento más grande, a nivel de unidad y de hermandad de la música dominicana, se está dando ahora», afirmó Ramón Orlando en un comunicado.

Guerra, por su parte, expresó su disposición de acompañar a Ramón Orlando en la celebración de sus cinco décadas de carrera.

«Allí estaré para celebrar contigo estos 50 años de música que le has regalado a todos los dominicanos. Será un momento muy especial poder compartir con tantos compañeros del arte y dar honor a tu carrera artística», afirmó el intérprete.

El concierto del 23 de septiembre reunirá a más de 60 artistas y recorrerá las distintas etapas de la trayectoria de Ramón Orlando, una de las figuras vinculadas al desarrollo de la música popular dominicana.