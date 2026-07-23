Juan Luis Guerra conquista Tarragona con noche nostalgia

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ESPAÑA.- El dominicano Juan Luis Guerra conquista Tarragona con una noche de nostalgia, merengue y bachata. La CaixaBank Tarraco Arena rozó el lleno en la única parada del artista en Cataluña dentro de su gira 2026, con filas desde horas antes y público llegado de toda la provincia.

Con puntualidad y ganas de fiesta, el dominicano abrió con Rosalía y la antigua plaza de toros se convirtió en pista de baile. Siguieron La travesía, La llave de mi corazón y Vale la pena, sin pausas y con el público ya entregado.

El repertorio, similar al del resto de su gira europea, recorrió más de 30 años de éxitos que han marcado a varias generaciones.

RECUERDOS COMPARTIDOS

Más que un concierto, fue un reencuentro. Padres enseñando pasos de merengue a sus hijos, parejas abrazadas en las bachatas y coros que se sabían cada letra.

Entre el público, Noris, venezolana de 78 años, que vio a Guerra y 4.40 en la Universidad Central de Venezuela en los 90 y ahora lo revivió en Tarragona con sus dos hijas, donde viven actualmente. «Es una emoción muy grande», confesó.

También Jaume, de 13 años, que llegó con su madre y su tío tras crecer escuchando sus canciones en casa de sus abuelos. «Tenemos muchos recuerdos felices con Juan Luis Guerra», explicaron.

Y parejas como la de Carles, tarraconense, y Alejandra, venezolana, él con una bandera de Venezuela sobre los hombros como homenaje a sus raíces.

CLÁSICOS QUE EMOCIONAN

La noche mantuvo la sonrisa y trajo alguna lágrima con Burbujas de amor, Frío frío y Bachata en Fukuoka.

Guerra demostró por qué sigue siendo referente de la música latina. Tarragona respondió con una entrega total, del primer acorde al último aplauso.