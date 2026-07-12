Juan Luis conquista Mallorca, España; atrajo 8,500 fanáticos

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PALMA DE MALLORCA, España.- Juan Luis Guerra volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la música latina al reunir a unas 8,500 personas en el recinto de Son Fusteret, donde ofreció uno de los conciertos más memorables de su actual gira por España.

La presentación, correspondiente al Tour España 2026, comenzó poco después de las 22:00 en un recinto completamente lleno para recibir al cantautor dominicano y a su emblemática banda 4.40.

Ni las altas temperaturas que marcaron la jornada en Mallorca ni la coincidencia con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica impidieron que miles de seguidores acudieran al espectáculo. Antes del inicio del concierto, las pantallas gigantes instaladas en el recinto transmitieron la primera mitad del encuentro mundialista, una iniciativa que permitió al público seguir las incidencias del partido mientras esperaba la salida del artista al escenario.

Con los primeros acordes de «Rosalía», Juan Luis Guerra apareció sobre el escenario y transformó Son Fusteret en una auténtica fiesta caribeña. Desde ese momento, la bachata y el merengue dominaron una velada en la que los asistentes no dejaron de cantar, bailar y acompañar cada interpretación.

Durante cerca de dos horas, el dominicano recorrió algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos «Burbujas de amor», «La bilirrubina», «Bachata Rosa», «Visa para un sueño», «Te regalo una rosa», «A pedir su mano», «El Niágara en bicicleta», «Las avispas» y la esperada «Ojalá que llueva café», uno de los momentos más celebrados de la noche.

El repertorio también incluyó canciones de contenido social y espiritual, como «Para ti», una muestra de la diversidad musical que ha caracterizado la trayectoria del artista durante más de cuatro décadas.

A sus 69 años, Juan Luis Guerra mantiene intacta su calidad vocal y volvió a apoyarse en una sólida agrupación integrada por trece músicos y dos coristas, cuya ejecución aportó la riqueza sonora que distingue cada una de sus presentaciones en vivo.

EMOTIVO MOMENTO

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se confirmó la clasificación de España para las semifinales del Mundial. El cantante quiso sumarse a la celebración interpretando «¡Que viva España!», un gesto que fue recibido con una prolongada ovación y miles de asistentes coreando la canción.

La actuación confirmó el excelente momento que vive el artista dominicano, quien continúa llenando escenarios durante su gira por España y conectando con públicos de distintas generaciones.

Desde la publicación de su primer álbum, «Soplando», en 1984, hasta el éxito internacional alcanzado con producciones como «Ojalá que llueva café» y «Bachata Rosa», Juan Luis Guerra ha construido una de las carreras más exitosas de la música en español.

Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, el cantautor ha desempeñado un papel fundamental en la internacionalización de la bachata y el merengue, géneros que hoy gozan de reconocimiento mundial gracias a su aporte artístico.

FUERTE VÍNCULO

El concierto de este viernes en Palma de Mallorca volvió a poner de manifiesto el fuerte vínculo entre el músico dominicano y el público español, que respondió con entusiasmo de principio a fin y convirtió la velada en una auténtica celebración de la música caribeña.

sp-am