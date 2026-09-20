Jóvenes RD superan récord de Nigeria con 432 horas lectura

SANTO DOMINGO.- Los cinco jóvenes que buscan devolver a República Dominicana el récord Guinness de lectura en voz alta alcanzaron este viernes 432 horas continuas leyendo.
A las 5:32 de la tarde, Ismael Durán leía en cabina mientras el público celebraba con banderas, silbidos y el Himno Nacional.
Con esa marca superaron las 431 horas, 31 minutos y 25 segundos de Nigeria, actual poseedor del récord. La meta es llegar a 500 horas el lunes 21 de septiembre y esperar la validación oficial de Guinness.
Los lectores son Abril Sharmin del Rosario Jiménez (La Romana), Ismael Durán (San Cristóbal), Maikol Arias (Monseñor Nouel), Mayuri Vélez (María Trinidad Sánchez) y Franchesca Minier (La Vega), todos de 18 años.
«Esto es una marca país. República Dominicana vuelve a ser historia», dijo Mirla Lara, oficial de Cumplimiento de Récord Guinness del Ministerio de la Juventud.
Familiares acompañan la hazaña con orgullo. «Siempre le ha gustado leer con disciplina y pasión», dijo Antigua Sánchez, madre de Mayuri.