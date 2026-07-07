Jornada médica de CEDIMAT beneficia a 250 pacientes 

La jornada comenzó en el área de Cardiología de Adultos del centro, donde un equipo conformado por 20 especialistas en Medicina Interna, Dermatología, Neumología y otras áreas brindó atención a los participantes.

Se ofrecieron consultas de medicina general, pruebas de laboratorio y la indicación de estudios complementarios de imágenes, además de referencias a otras especialidades cuando las condiciones de los pacientes así lo requirieron.

LOS PACIENTES TENDRAN UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

También se estableció un programa de seguimiento para quienes presentaron hallazgos que necesitan continuidad en su atención.

Según documento de CEDIMAT, fueron realizados 10 referimientos para ingreso hospitalario debido a complicaciones que requerían atención inmediata.

Asimismo, varios pacientes fueron remitidos a especialidades como Dermatología, Nutrición, Nefrología y Cardiología, tras detectarse condiciones clínicas que ameritan evaluación especializada.

CEDIMAT destacó que esta iniciativa forma parte de su compromiso con la prevención, diagnóstico oportuno y el acceso a servicios de salud para las poblaciones más vulnerables, con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida mediante una atención médica integral y humanizada.

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