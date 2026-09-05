Jornada de salud facilita acceso provincia dominicana Valverde

Santo Domingo, 4 sep (Prensa Latina) El Ministerio de Salud de la República Dominicana realizará hoy una jornada de atención médica gratuita en Mao, provincia de Valverde, con consultas, vacunación, orientación preventiva y otros servicios dirigidos a la población.

El operativo “Más Salud” tendrá lugar en el Liceo Juan de Jesús Reyes, de 08:00 a 16:00, hora local, y estará abierto a residentes de Mao y comunidades cercanas del noroeste durante este viernes y el sábado.

La jornada incluirá consultas generales y de salud mental y acciones de educación sanitaria encaminadas a fortalecer la prevención y promover hábitos saludables.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, estas iniciativas buscan acercar las prestaciones esenciales a las comunidades y reducir las dificultades que pueden enfrentar algunas familias para acceder de manera oportuna a los cuidados de salud.

El programa también contempla actividades de orientación para niños, jóvenes, adultos y personas mayores sobre el cuidado de la salud y la precaución de enfermedades.

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