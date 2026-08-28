JCE suspende prohibición de publicar encuestas fuera plazo

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SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) suspendió provisionalmente la aplicación del artículo décimo tercero de su reglamento sobre registro de firmas encuestadoras y publicación de encuestas electorales, que prohibía difundir sondeos con fines electorales fuera de los períodos establecidos para la precampaña y la campaña.

La medida fue adoptada por mayoría el pasado 20 de agosto y permanecerá vigente mientras las instancias judiciales competentes determinan la legalidad y constitucionalidad de la disposición.

SUSPENSIÓN TEMPORAL

El artículo cuestionado prohibía publicar o difundir, por cualquier medio, encuestas o sondeos electorales fuera del período de precampaña, que comienza el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.

También contemplaba restricciones para divulgar estudios realizados para uso interno de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como sanciones en caso de publicación o filtración.

La JCE aclaró que la suspensión no elimina las demás disposiciones del reglamento, que continúan vigentes, incluidas las relativas al registro y habilitación de empresas encuestadoras, requisitos técnicos, metodología y otras obligaciones.

CONTROVERSIA JUDICIAL

El conflicto se originó tras una impugnación presentada por Justicia Sin Fronteras ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Ese tribunal se declaró incompetente para conocer el fondo del recurso al considerar que la controversia corresponde a una acción de control concentrado de constitucionalidad, competencia del Tribunal Constitucional.

La JCE sostuvo que mantener la prohibición mientras se resuelve el proceso podría generar incertidumbre jurídica y consecuencias difíciles de reparar, especialmente por su posible impacto en las libertades de expresión e información.

VOTOS DISIDENTES

La decisión contó con los votos disidentes de Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, quienes cuestionaron que el Pleno pueda suspender administrativamente una disposición reglamentaria cuya constitucionalidad está pendiente de decisión judicial.

Mientras permanezca la suspensión, la JCE no aplicará la prohibición ni las sanciones vinculadas específicamente con la publicación de encuestas fuera de los períodos electorales establecidos.

an/am