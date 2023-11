JCE de dominicana recibe premio internacional de ICPS Inglaterra

El Presidente de la JCE recibió el premio.

LISBOA, PORTUGAL.-La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana fue reconocida por sus contribuciones al sistema electoral del país y de la región, galardones que fueron otorgados durante la Ceremonia Internacional de Premios Electorales.

El acto fue organizado por el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS), de Inglaterra, en un acto efectuado bajo los auspicios del órgano electoral de Portugal.

La JCE recibió el premio de “Mejora electoral continua” y obtuvo dos placas por sus nominaciones en el “Compromiso internacional” y “Accesibilidad para todas las personas”, los cuales fueron entregados al presidente de ese órgano, Román Andrés Jáquez Liranzo.

LIRANZO DESTACA IMPORTANCIA DE PREMIOS

Durante la ceremonia de entrega, el presidente de la JCE destacó la trascendencia de estos premios, que vienen a aportar aún más confianza y credibilidad, de cara a los procesos electorales de 2024.

CONSIDERACIONES PARA LOS RECONOCIMIENTOS

Entre las consideraciones que el ICPS tomó en cuenta para la entrega del premio por “Mejora Electoral Continua”, está la obtención de la JCE de las certificaciones ISO 9001 de Sistema de Gestión de Calidad.

También la ISO 54001 Sistema de Calidad de la Gestión electoral, así como la ISO 27001, del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

PAÍSES GALARDONADOS

Además de la JCE, también fueron premiadas, entre varias, Electoral Integrity Project and International IDEA; en la categoría de International Institutional Engagement Award.

Igualmente, la Comisión Central Electoral de Georgia, en la categoría de “Electoral Commission of the Year Award”; Mohammad Irfan Abdool Rahman, Electoral Commissioner of Mauritius, en la condición de Lifetime Achievement Award.

SOBRE LA PREMIACIÓN

El ICPS realizó el simposio y ceremonia de premiación de Asuntos Electorales del 13 al 16 de noviembre, con el fin de reconocer la contribución individual o institucional en ese ámbito.

mpv