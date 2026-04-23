Irán condena la «violación» de la tregua por Israel en Líbano

TEHERAN 23 Abr..- El Gobierno de Irán ha condenado este jueves los ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego alcanzado la semana pasada, y en particular el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil tras permanecer asediada durante horas por drones israelíes cuando acudió a cubrir un bombardeo.

El Ministerio de Exteriores iraní ha condenado «enérgicamente» la «violación» de la tregua por parte del Ejército israelí, en referencia tanto a los ataques como a la destrucción de viviendas e infraestructuras en las zonas ocupadas por Israel en el sur de Líbano.

Así lo ha dicho el portavoz de la cartera, Esmaeil Baqaei, que ha recordado la «responsabilidad directa» del Gobierno de Estados Unidos dada su mediación para lograr el alto el fuego y ha instado a la comunidad internacional, incluida la ONU, a adoptar «medidas contundentes» para que Israel rinda cuentas por sus «crímenes» tanto en Líbano como en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Baqaei ha condenado, asimismo, en rueda de prensa el asesinato de Amal Jalil, periodista del diario ‘Al Ajbar’, lo que ha tildado de «acto bárbaro», «crimen terrorista» y una muestra del intento de Israel por «silenciar a quienes denuncian la verdad».

El portavoz ha trasladado su pésame a la familia de la reportera y deseado una «pronta recuperación» a su compañera del periódico Zeinab Faraj, que se encontraba con Jalil cuando se disponían a cubrir un ataque mortal de Israel en la localidad libanesa de Tiri y resultó herida.

Baqaei se ha manifestado también sobre este asunto en sus redes sociales, considerando que el asesinato de periodistas es, además de un «crimen atroz», «parte de un proceso despiadado de erradicación de la población y ocupación de territorios en pos de un proyecto colonial». «El mundo tiene la responsabilidad legal y moral de resistir el dominio de la barbarie y la crueldad», ha agregado.

«Amal Jalil no es solo un nombre. Ella fue la voz de los silenciados que sufren la opresión y el genocidio del régimen ocupante, y ahora su voz, al igual que la de muchos otros periodistas y trabajadores de los medios, ha sido silenciada por revelar los crímenes del régimen ocupante», ha declarado.

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