Israel espera luz verde de EU para reanudar ataques a Irán

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este 23 de abril del 2026 que el país espera "la luz verde" de EEUU para "completar la eliminación de la dinastía Jameneí".

Jerusalén – abr. 23, 2026 .- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el país espera a «la luz verde» de Estados Unidos para «reanudar la guerra contra Irán» y «completar la eliminación de la dinastía Jameneí».

«Esperamos a la luz verde de Estados Unidos para completar la eliminación de la dinastía Jameneí (…) y además devolver a Irán a la edad de piedra y de oscuridad con la destrucción de las principales instalaciones de energía y electricidad y de la infraestructura económica nacional», afirma.

El mensaje de Katz está contenido en un videomensaje difundido por su oficina tras discutir la situación de seguridad junto con altos mandos del Ejército.

FUERZAS DE DEFENZA ESTAN LISTAS PARA ATACAR

Katz advierte de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) «están preparadas para la defensa y el ataque» y que «los objetivos están marcados», en referencia a la planificación operativa frente a Irán.

El ministro añadió que Israel estaría a la espera de una eventual coordinación con Estados Unidos para futuras acciones, y sostuvo que el plan contempla, según sus palabras, «golpes devastadores» contra infraestructuras estratégicas iraníes.

ACUSA A IRAN DE REPRESION INTERNA

Durante su intervención, Katz también criticó al régimen iraní, al que acusó de represión interna y de actuar con dificultades de coordinación y comunicación en su estructura de mando.

Ayer miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está preparado para «cualquier escenario», tanto de manera defensiva como ofensiva.

Se extiende el alto el fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

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