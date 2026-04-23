Tras llegada de Juan Soto, Mets rompen mala racha 12 derrotas

NUEVA YORK — ¡Los New York Mets ganaron por fin! El equipo de la Gran Manzana puso fin a una mala racha que encadenó 12 derrotas con una victoria por 3-2 sobre los Minnesota Twins.

La largamente esperada victoria puso fin a una racha de 12 derrotas consecutivas, la más larga desde agosto de 2002 (también de 12 juegos), los Mets son el equipo número 139 en la era de la Serie Mundial (desde 1903) en tener una cadena de 12 derrotas al hilo en una campaña. Ninguno de los 138 clubes anteriores llegó a la postemporada.

El equipo de Queens venía de una derrota, el martes, en el primer juego de la serie que marcó el sexto juego de la racha en el que los Mets terminaron perdiendo a pesar de haber estado en ventaja en algún momento.

El cerrador Devin Williams se ha convertido en el rostro de esta tendencia y, de hecho, tuvo una actuación muy complicada frente a los Twins. Se enfrentó a cinco bateadores, no retiró a ninguno, otorgó tres bases por bolas y permitió las dos últimas carreras del encuentro.

Williams no trabajó el montículo en el segundo de la serie ante Twins.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los Mets quienes vieron cómo Francisco Lindor fue retirado por molestias en la pantorrilla izquierda tras anotar desde primera base en la cuarta entrada, dándole a su equipo una ventaja de 2-1. Lindor hizo muecas de dolor y tuvo dificultades para correr las bases tras el doble de Francisco Álvarez al jardín derecho-central.

Lindor abandonó el juego tras batear de 2-2 con una carrera impulsada y una anotada.

El segundo juego de la serie ante Minnesota Twins también marcó el regreso de Juan Soto al lineup tras recuperarse de una distensión en la pantorrilla derecha después de perderse 15 juegos.

Los Mets tuvieron un récord de 3-12 sin Soto y, antes del miércoles, no habían ganado un juego desde el 7 de abril. En su regreso al terreno de juego, como bateador designado, Soto se fue de 3-1, con un boleto negociado.

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