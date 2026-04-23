Luis Abinader y Carolina Mejía inauguran Malecón Deportivo

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron este jueves el Malecón Deportivo, una intervención de casi dos kilómetros del litoral sur que busca transformar la zona en un referente urbano y deportivo del Caribe.

El proyecto, con una inversión de RD$333 millones, abarca 90,000 metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez.

Abinader destacó que la transformación del Malecón representa un cambio positivo en la calidad de vida de las familias, al recuperar espacios frente al mar que por años estuvieron subutilizados y convertirlos en áreas para el deporte, la recreación y la convivencia.

“Estas obras elevan el entorno urbano, fortalecen el uso del espacio público, promueven la integración social y proyectan a Santo Domingo como una capital más moderna”, afirmó.

Anunció que el próximo 30 de mayo se inaugurará una pista cercana que será utilizada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También propuso diseñar la renovación del tramo restante del malecón hasta la avenida Luperón.

De su lado, Mejía explicó que el Malecón Deportivo está organizado en cuatro zonas con estándares internacionales para deportes como fútbol 7, voleibol de playa, baloncesto 3×3, pádel y skate. Incluye un skate park con certificación internacional, dos canchas de voleibol de playa, dos de baloncesto 3×3, dos de pádel, área gastronómica, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y parqueos para 130 vehículos.

La obra cuenta con iluminación LED solar, videovigilancia y un sistema de seguridad coordinado. Mejía indicó que los nombres de los trabajadores que participaron serán reconocidos como parte del proyecto.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, destacó que el Malecón albergará disciplinas de calle y se convertirá en un espacio funcional para los atletas.

Afirmó que estas obras, concluidas con antelación, formarán parte de la justa que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. “Demostramos capacidad organizativa, estabilidad y condiciones para albergar eventos internacionales de gran magnitud”, dijo.

Asistentes

En el acto estuvieron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; los ministros José Ignacio Paliza, Carlos Antonio Fernández Onofre, Kelvin Cruz, Víctor Bisonó, Joel Santos, Gloria Reyes y Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, así como los presidentes del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Batista, y de Centro Caribe Sport, Luisin Mejía Oviedo, entre otros funcionarios.