Arrestan padre niña hallada muerta dentro de una mochila

Se trata de Rosi Alfredo Mota Almonte, alias ‘El Locón Break’, apresado en cumplimiento de una orden judicial, emitida «a partir de la existencia de indicios» que le vinculan con la muerte de su hija Ruth Angélica Mota, según dio a conocer a la prensa, el vocero policial, el coronel Diego Pesqueira.

Debido a la sensibilidad del caso y en resguardo de la integridad de la investigación, «los detalles relacionados con las evidencias y circunstancias serán presentados por el Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, durante la solicitud de medida de coerción», subrayó Pesqueira, quien, a nombre de la institución, expresó su pesar por lo ocurrido.

Asimismo, el oficial subrayó el compromiso de la Policía «de esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho, en estricto apego a la ley y al debido proceso».