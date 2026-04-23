2 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 9 en verde en RD

Santo Domingo, 23 abr (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso este jueves a dos provincias en alerta roja, diez y el Distrito Nacional en amarilla y nueve en verde.

De esta forma, en roja se encuentran Puerto Plata y Espaillat, mientras que en amarilla están: San José de Ocoa, Montecristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel y La Vega.

Por su parte, en verde se sitúan: San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Plata, Peravia y Sánchez Ramírez.

Por ello, el COE recomendó en dichas provincias bajo alerta abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios.

PIDEN A OPERADORES DE EMBARCACIONES PERMANECER EN PUERTO

Además, en la costa atlántica, desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), instó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a olas y viento peligroso.

El resto de la costa se puede navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. Asimismo, la visibilidad se verá reducida por lluvias fuertes en ocasiones y descargas eléctricas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció lluvias, de moderadas a fuertes, para este jueves en varias provincias, debido a la incidencia del frente frio y la vaguada que siguen afectando parte del territorio nacional. EFE

pma