EEUU confirma llegada tercer portaaviones a Oriente Próximo

WASHINGTON 23 Abr.- El Ejército estadounidense ha confirmado este jueves la llegada de un tercer portaaviones a Oriente Próximo en medio de la frágil tregua acordada con Irán, que entró en vigor el pasado 8 de abril tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

«El portaaviones de la clase Nimitz ‘USS George H.W. Bush’ (CVN 77) navega en el océano Índico en el área de responsabilidad del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) el 23 de abril», ha indicado el CENTCOM en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Washington tiene desplegado el portaaviones ‘USS Gerald R. Ford’ y el ‘USS Abraham Lincoln’ en el mar Rojo y el mar Arábigo, respectivamente, con el objetivo de «hacer cumplir el bloqueo naval estadounidense» sobre buques que intentan entrar y salir de los puertos iraníes.

El presidente Donald Trump anunció el martes la extensión de la tregua a petición de Pakistán en el marco de las negociaciones llevadas a cabo entre las partes, que hasta ahora se han saldado sin un acuerdo para poner fin definitivo a las hostilidades tras el inicio de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

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