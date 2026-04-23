Exprocurador Jean Alain viajó a España por motivos de salud

SANTO DOMINGO, 23 de abril.- El exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, viajó con autorización oficial a Madrid, España, por motivos de salud.

La autorización es temporal y comprende desde la noche del miércoles 22 hasta el próximo domingo 26 de abril de 2026.

El tribunal permitió su salida para realizarse estudios médicos especializados y chequeos en el Hospital Ruber Internacional, perteneciente al Grupo Quirón Salud.

Impacto en el proceso judicial

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aclaró que este viaje no interrumpe ni retrasa el juicio de fondo del Caso Medusa. Rodríguez debe presentarse a la audiencia programada para el lunes 27 de abril a las 9:00 a.m..

Las juezas, presididas por Claribel Nivar Arias, otorgaron el permiso tras validar el historial médico del imputado en el extranjero y considerar que su salida temporal no afecta el curso del proceso judicial.

Esta decisión ha generado diversas reacciones en la opinión pública dominicana debido a que se trata del levantamiento provisional del impedimento de salida del país impuesto como medida de coerción.

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