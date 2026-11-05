Jardín Botánico dedica revista científica a las magnolias

SANTO DOMINGO. El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso puso en circulación el volumen 23 de su revista científica Moscosoa, una edición especial dedicada a las magnolias y al homenajeado biólogo dominicano Milcíades Mejía, por sus aportes a la botánica y la conservación de la flora nacional.

La presentación se realizó el miércoles 28 de octubre, en el auditorio de la institución, con motivo del 50 aniversario del Jardín Botánico. Al encuentro asistieron autoridades, investigadores nacionales e internacionales procedentes de Cuba, Colombia e Inglaterra.

El director general del JBN, Pedro Suárez, destacó la importancia de fortalecer la investigación botánica, promover alianzas científicas y preservar el patrimonio natural dominicano. También reconoció el trabajo de los especialistas que contribuyen a la publicación de la revista.

La edición estuvo coordinada por Teodoro Clase, Diana Acosta Rojas y Marcela Serna-González, junto con el Comité Editorial de Moscosoa, en colaboración con el Banco de Semillas del Milenio de los Jardines Botánicos Reales de Kew, Reino Unido.

Durante la actividad, Clase presentó los contenidos de la publicación y los aspectos del homenaje a Mejía. Acosta Rojas explicó el alcance de la cooperación científica, mientras que Serna-González abordó la importancia de estudiar y conservar las magnolias neotropicales.

Moscosoa es el órgano oficial de difusión de las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Botánica del Jardín Botánico Nacional, con participación de especialistas dominicanos y extranjeros.

La jornada incluyó un intercambio con los asistentes y el anuncio de la convocatoria para el próximo volumen, que recibirá propuestas hasta el 31 de enero de 2027.

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