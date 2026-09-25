Iturbides convierte su historia en literatura emocional infantil

Iturbides ha incorporado parte de sus experiencias a una propuesta que busca generar espacios de comprensión.

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SANTO DOMINGO.- La autora dominicana Sonia Iturbides desarrolla el proyecto infantil Luna y Torbellino, una propuesta literaria orientada a promover educación emocional, empatía, inclusión y comprensión de la neurodiversidad desde la infancia.

Su trabajo parte de experiencias personales y del interés por transformar emociones complejas en historias que faciliten el diálogo entre niños, familias y educadores sobre situaciones que, en ocasiones, resultan difíciles de expresar.

UNA HISTORIA PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE CONEXIÓN

Diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) desde la adolescencia y posteriormente con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), Iturbides ha incorporado parte de sus experiencias a una propuesta que busca generar espacios de comprensión y acompañamiento.

A través de los personajes Luna y Torbellino, la autora aborda temas vinculados con las emociones, el sentimiento de ser diferente, la comprensión y la necesidad de validar las experiencias de cada niño.

La propuesta procura que los menores puedan identificar y expresar lo que sienten, al tiempo que ofrece a padres, madres y educadores herramientas para abordar conversaciones relacionadas con el bienestar emocional.

CUENTOS, FAMILIAS Y EDUCACIÓN EMOCIONAL

Además de la creación de cuentos infantiles, Iturbides desarrolla actividades de cuentacuentos, encuentros con familias y propuestas educativas dirigidas a fomentar una comunicación más abierta sobre las emociones y la diversidad desde edades tempranas.

La iniciativa busca contribuir a que los niños encuentren en la literatura un espacio seguro para reconocerse, comprender a los demás y expresar aquello que muchas veces no logran explicar con palabras.

Para Sonia Iturbides, Luna y Torbellino trasciende la idea de un cuento infantil y se convierte en una herramienta de acompañamiento y conexión para quienes, en algún momento, se han sentido diferentes, incomprendidos o necesitados de ser escuchados.

an/am