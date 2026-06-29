ITALIA: Dominicanos rinden homenaje a Venezuela

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MILANO.- La diáspora dominicana en Europa guardó un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela durante la cena de gala previa a la 5ta Parada Dominicana en Italia, que se realiza este domingo 28 en Milano.

El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura Dominicana, sede de la Cámara de Comercio de la República Dominicana en Italia (CCRDI), y reunió a delegaciones criollas de todo el continente.

El espacio se consolidó como punto de encuentro para fortalecer el diálogo entre República Dominicana e Italia.

Fueron presentados los padrinos de la edición 2026: el senador Franklin Romero y la cantante italiana Annalisa Minetti.

Romero destacó el respaldo de la comunidad en Italia al grupo Aventura. “Aquí nos dieron el impulso para darnos a conocer en el mundo”, recordó.

Participaron los diputados Jorge Hugo Cavoli, Omar Rojas, Grey Pérez y Naty Novas.

Nancy Polanco, presidenta de la CCRDI, convocó a la parada de este domingo para “resaltar la dominicanidad”.

Julio César Garden Regalado, de Index Italia, y la vicecónsul Ernelis Sierra ratificaron el apoyo institucional a la diáspora.

La gala incluyó al Ballet Folklórico Dominicano de Barcelona y reconocimientos a los gestores culturales Raquel de la Cruz, Julio Regalado, Emely Balby y Orlando González.

También fueron homenajeadas Coralia Santana y Nancy Polanco por su trabajo con la comunidad.

Los asistentes disfrutaron gastronomía dominicana e italiana.

Los organizadores agradecieron a autoridades y empresarios de ambos países por impulsar la cultura y la hermandad entre República Dominicana y Europa.