ISRAEL: Parlamento anuncia las elecciones para el 27 de octubre

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TEL AVIV 12 Jul.- El portavoz de la coalición gubernamental en la Knesset o Parlamento israelí y diputado del partido Likud, Ofir Katz, ha anunciado este domingo que las elecciones israelíes serán el próximo 27 de octubre, con lo cual el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu agotará la legislatura.

Katz ha realizado el anuncio durante un debate sobre legislación relativa a la financiación de los partidos. La actual Knesset «completará su mandato y no será disuelta», ha explicado el asesor legal de la Knesset Sagit Afik, citado por el diario ‘The Times of Israel’.

Si finalmente se cumple, será la primera vez que se agote la legislatura en Israel en casi 40 años y será el primer gobierno que complete su mandato en más de 50 años.

Una encuesta reciente confirma la disgregación política parlamentaria y apunta a que el partido con más representantes sería el Yashar de Gadi Eisenkot con 22 asientos, seguido del Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, con 21. Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Poder judío se quedarían en ocho asientos y el partido Sionismo Religioso obtendría cuatro escaños.

Además de con el partido de Eisenkot, la actual oposición estaría representada con el Partido Demócrata (10 asientos), Juntos de Naftali Bennett (16), Israel Beitenu (9 puestos) y los partidos árabes Lista Conjunta (6 diputados) y Raam (4 representantes).

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