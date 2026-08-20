Irán tilda sanciones de EE.UU. de «terrorismo económico»

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TEHERAN.- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió este jueves que la política de sanciones de Estados Unidos constituye un «terrorismo económico» que «amenaza la economía mundial y la soberanía en todo el planeta».

En un mensaje publicado en X, el canciller sostuvo que el llamado «Día D económico» impulsado desde Washington no es más que «una distracción de la propia crisis estadounidense: una deuda sin precedentes y unos costos de intereses en alza».

Araghchi afirmó que insistir en esas mismas recetas «fracasadas» solo traerá «nuevas derrotas y la enemistad de los iraníes», y advirtió que el uso de sanciones unilaterales como arma política trasciende a Irán y afecta al conjunto del sistema económico internacional.

La reacción de Teherán llega luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara el 19 de agosto que emprenderá contra Irán «la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país».

«Nadie le ha brindado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente para ellos, no la han aprovechado. Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora que se haya llevado a cabo jamás contra ningún país», escribió el mandatario en Truth Social.

CONVERSACIONES ESTANCADAS

El progreso hacia las conversaciones de paz y la reanudación del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz se ha estancado, sin señales de que las partes avancen hacia el fin del conflicto que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero.

Aunque desde la Casa Blanca han afirmado en varias ocasiones que las conversaciones están en curso, las autoridades iraníes lo han negado, señalando que se trata de «una fantasía derivada de las ilusiones y pesadillas causadas por la derrota y la desesperación en la guerra».