Irán señala EU perdió la guerra y fracasará en ofensiva económica

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TEHERAN.- El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamed Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que Washington «perdió» la guerra militar contra Irán y que ahora «fracasará» en su plan de asfixia económica para aislar a Teherán.

«Estados Unidos lanzó una guerra contra Irán con la intención de derrocar a la República Islámica y expandir la hegemonía estadounidense en Asia Occidental y el mundo islámico, pero gracias a la sangre de los mártires y a los esfuerzos de la nación iraní y del frente de resistencia, fueron claramente derrotados, y el mundo entero lo confirmó», dijo el dirigente en declaraciones recogidas por la agencia estatal IRIB, durante su viaje a Irak.

Qalibaf sostuvo que Washington «perdió la guerra militar y política» y que «también fracasará en las medidas económicas».

El lunes, Estados Unidos anunció una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán y amenazó con sanciones a los países que mantengan lazos comerciales con Teherán, incluyendo a China.

Según Qalibaf, Washington enfrenta una retirada en la región, y citó como ejemplo los planes de Irak para la salida de las fuerzas de la coalición internacional liderada por EE.UU. «Representa un honor histórico para el gobierno y el pueblo de Irak. Esperamos que esta retirada se lleve a cabo de forma integral, tanto en territorio como en espacio aéreo iraquí», afirmó.

ADVIERTE QUE ISRAEL BUSCA EXPANDIR LA GUERRA

El presidente del Parlamento advirtió que Israel busca extender la guerra, lo calificó como una fuerza hostil para otros países de la zona y destacó el «papel decisivo en el orden regional» que puede jugar Bagdad.

«Es necesario que los países islámicos dejen de lado los debates que generan división», indicó, y puso como ejemplo el apoyo del chiismo a Gaza durante la ofensiva israelí contra el enclave. «Chiíes y suníes no solo somos hermanos, sino que también damos la vida por los suníes», recalcó, parafraseando al general Qassem Soleimani, asesinado en un ataque estadounidense en 2020 en Irak.

PEZESHKIAN: «LA GUERRA NO SIEMPRE ES LA SOLUCIÓN»

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó en una conferencia de líderes en Teherán que Irán «luchará» si es necesario, pero que «la guerra no siempre es la solución».

«Un nudo que se puede desatar con las manos no debe desatarse con los dientes. Podemos recorrer este camino con prudencia y reflexión, y avanzar hacia la dignidad y el orgullo», reflexionó, en línea con sus recientes llamados a promover el fin del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel hace casi seis meses.

Pezeshkian reivindicó el memorando de entendimiento pactado con Washington como un «documento de orgullo» para Irán. «En todos los análisis globales, Irán es reconocido como el vencedor en este campo; pero a veces nosotros mismos creamos una narrativa como si hubiéramos fracasado», señaló, al reconocer la desconfianza hacia Washington pero defender pasos hacia la paz «con prudencia, reflexión, determinación y previsión».

«No tenemos confianza, pero intentaremos superar esta crisis con prudencia», zanjó.

El mandatario agregó que cuando se hace una promesa «debe comprometerse a cumplirla y resistirse a romperla». «Entre las obligaciones divinas, cumplir las promesas es una de las más aceptadas, e incluso los politeístas deben atenerse a ellas», dijo, en referencia al acuerdo alcanzado con Estados Unidos en junio.