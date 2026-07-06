IRAN: Millones participan en cortejo fúnebre de Alí Jamenei

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TEHERÁN.- Una multitudinaria concentración acompañó este sábado el cortejo fúnebre del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán durante más de tres décadas, en una ceremonia marcada por el fervor religioso y el fuerte simbolismo político. Las autoridades iraníes aseguraron que millones de personas acudieron a las calles de Teherán para rendir homenaje al dirigente fallecido.

El féretro de Jamenei fue trasladado por la capital iraní entre estrictas medidas de seguridad, mientras miles de asistentes vestidos de negro participaron en los actos de despedida organizados por el Gobierno y las instituciones religiosas.

La ceremonia forma parte de un amplio programa de homenajes que continuará por varias ciudades consideradas sagradas para el islam chiita, antes del entierro final previsto en Mashhad, ciudad natal del líder iraní.

El funeral también se convirtió en una demostración de respaldo al sistema político iraní, con las autoridades destacando la participación popular como una muestra de unidad nacional frente a las presiones internacionales. Medios internacionales señalaron que el acto estuvo cargado de mensajes políticos contra Estados Unidos e Israel, países a los que Teherán responsabiliza de la muerte de Jamenei.

Delegaciones extranjeras de distintos países participaron en las ceremonias oficiales, mientras el país mantiene un período de duelo nacional y enfrenta una etapa de transición tras la desaparición de quien fue la máxima autoridad política y religiosa de Irán desde 1989.

El fallecimiento de Jamenei abrió además un nuevo capítulo en la política interna iraní, con la atención centrada en la sucesión del liderazgo supremo y el futuro rumbo de la República Islámica.

of-am