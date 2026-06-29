Irán descarta esta semana «reuniones técnicas» con EU

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TEHERAN.- Irán descartó este lunes que se realicen “reuniones técnicas” con Estados Unidos durante esta semana, contradiciendo el anuncio de Pakistán que las preveía para lunes o martes. Los encuentros se enmarcan en las conversaciones derivadas de un memorando de entendimiento para avanzar hacia un acuerdo de paz.

“No hay programadas para esta semana reuniones de los grupos técnicos de trabajo”, afirmó el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Qaribabadi, citado por la cadena estatal IRIB.

Qaribabadi explicó que las consultas con Qatar sobre el seguimiento de los compromisos de EE. UU. continúan con normalidad. Sin embargo, negó versiones de prensa que aseguraban que los debates técnicos se estaban celebrando en Doha.

“Estas conversaciones tendrán lugar en el marco de los grupos de trabajo designados, una vez se den las condiciones y se acuerde fecha y lugar. Las consultas continúan a través de los países mediadores”, precisó.

VERSIONES ENCONTRADAS

Las declaraciones de Teherán llegaron horas después de que un funcionario estadounidense dijera a Europa Press que ambos países “cesarán” las hostilidades de los últimos días y “continuarán las conversaciones técnicas” sobre el memorando. Añadió que las embarcaciones “podrán moverse libremente” en el estrecho de Ormuz.

El 24 de junio, el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, aseguró que las conversaciones técnicas se retomarían esta semana, con mediación de Islamabad y Doha, tras los contactos en Suiza vinculados al memorando para un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

AUMENTA TENSION

Desde entonces, la tensión aumentó en torno al estrecho de Ormuz. El jueves, un ataque contra un buque con bandera de Singapur que transitaba por la zona fue calificado por Washington como una violación de lo pactado. EE. UU. respondió con bombardeos contra Irán.

Teherán denunció que se transgredió el alto el fuego y lanzó ataques contra intereses estadounidenses en Oriente Próximo. La situación retornó a una frágil estabilidad.