Irán defiende soberanía sobre Ormuz, reanuda exportaciones

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Teherán (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al que calificó como el mayor instrumento de poder del país, y aseguró que Teherán ha reanudado sus exportaciones de crudo tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

«Irán no renunciará bajo ninguna circunstancia a sus derechos sobre el estrecho de Ormuz. Estas son nuestras aguas territoriales», afirmó Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal en la noche del martes.

Reapertura condicionada

El dirigente, que ejerce como jefe negociador en las conversaciones de paz con Estados Unidos, sostuvo que «el estrecho de Ormuz es nuestro mayor instrumento de poder y debemos preservar adecuadamente este don divino», en referencia a la intención de Irán de cobrar por los servicios de seguridad y navegación prestados en esa estratégica vía marítima.

En ese sentido, explicó que, según el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos, el tránsito de los buques comerciales por el estrecho estará exento del pago de tasas únicamente durante un periodo de 60 días, mientras las partes negocian un acuerdo definitivo.

Al precio del Brent

«Desde que levantamos el bloqueo hasta hoy hemos exportado más de 40 millones de barriles de petróleo. Esto ocurrió en menos de 10 o 12 días. Sin embargo, durante más de cincuenta días prácticamente no pudimos exportar ni un solo barril», aseguró.

Respecto al alivio de las sanciones sobre el petróleo iraní y sus derivados, Qalibaf afirmó que el crudo iraní ya se vende al precio internacional del Brent, después de casi dos décadas en las que Teherán se vio obligado a comercializarlo con descuento debido a las sanciones internacionales.

Un buque encalla en Ormuz

Precisamenente hoy, un portacontenedores quedó encallado en el estrecho de Ormuz cuando navegaba por una zona de escasa profundidad «fuera de la ruta marítima autorizada» por Teherán, según informó la televisión estatal iraní.

Hasta el momento no se conoce la bandera del buque ni el alcance de los daños sufridos.

an/am