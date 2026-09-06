Guardia Irán ataca con misiles un portaviones y destructor EU

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó con misiles balísticos a un portaviones y un destructor estadounidenses, recogió Tasnim.
Según Teherán, el ataque fue realizado a través de su Fuerza Aeroespacial y ambos buques resultaron dañados y se vieron obligados a huir de la zona de conflicto ante el temor de una nueva arremetida.
Aseguró que los buques de guerra participaban en acciones hostiles contra embarcaciones iraníes. Asimismo, destacó que el hecho de que el CENTCOM confirmara esta operación, fue una «prueba fehaciente de la derrota estratégica» de EE.UU. y del poder ofensivo del CGRI.
Previamente, el CGRI difundió imágenes «sin precedentes» que mostraron los ataques realizados contra embarcaciones que violaron las normas de navegación en el estrecho de Ormuz.
Las fuerzas iraníes aseguraron estar monitoreando e interceptando a estas «embarcaciones infractoras» y advirtieron que cualquier «actividad sospechosa» sería blanco de sus acciones. En ese contexto, señalaron que la protección y escolta que ofreció Washington a los buques en la zona «fue una gran mentira».
REPRESALIA DE TEHERÁN
La operación iraní se dio como represalia luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes en respuesta al ataque del CGRI contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.
El organismo declaró que los tres petroleros atacados formaron parte de «una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales». No proporcionó pruebas sobre dicha acusación.
Pues Zinnguemos estonces !
Que ire yo a desayunar hoy ??
LETRINA…LETRINA .LETRINA…PERO PON EL VIDEO DE LOS ATAQUES…LETRINA ARRASTRADA
Rosa? Y que tu haces despierta tan temprano? Lo mas seguro es que no has dejado de beber desde anoche. Tómate la pastilla loca histérica.
cualquier ataque, que… cometen… contra e. u., presumiblemente… para los cabezas… e’ trapos, ya es… un triunfo… pero, los que reciben… no son derrotas… y como e’… la vaina!…
«UN INCENDIO GRAVE AFECTÓ LA LAVANDERÍA PRINCIPAL DEL PORTAAVIONES ESTADOUNIDENSE USS GERALD R. FORD EL 12 DE MARZO DE 2026.»😖
Esta noticia comenzó a circülar después de un ataque de Irán a ese portaviones, LO RECUERDAN los yanquis postizos aplatana’os de RD🇩🇴.
Cuidado si a ese portaaviones o al crucero le ocurre otro INCENDIO, pero en LA COCINA para variar y no copiar el cuento pasado del USS GERALD R. FORD. 😖
A esperar noticias.
😂 😂
JAJAJAJAJAJAJAJA, ARRASTRADOSSSS
ENIGMA
21 minutos hace
SAUL POR DIOS QUITA ESTE ARTÍCU.LO NO VAYA A SER QUE AL COMUNISTA LE DE UNA VAINA Y SE PONGA AUN MÁS CATATONICO, RECUERDA QUE IRAN ESTA POR LAS NUBES Y NO HABLA CON MORTALES COMO EEUU.
El que corre no es cobarde, se asegura de pelear en otro momento.
tromp asara mucho esa gente estaban trankilo en su mundo ahora que cja lo de el
JAJAJAJAJAJAJAJA, ARRASTRADOSSSSS
AMO A EEUU
4 horas hace
Con esta publicación, ahora los comunistas «defasaos» que aquí opinan sandeces se van a dar banquete hablando m.i.e.r.d.a en contra de EE.UU.
Hay que correr para seguir peleando.
Esta si que no la esperaba:
El payaso de Ucrania pidiendo alto el fuego y congelación del conflicto en las líneas actuales, pero los ARRASTRADOS dicen que quien está ganando no debe proponer paz.
KHOMUNISM
3 horas hace
Lógica elemental de kindergarden:
Si los Salvajes ya ganaron y «humillaron» a EEUU, ¿por qué tanta desesperación proponiendo planes de paz?
El que ta ganao no fuerza.
El que ya ganó no anda «milinguiñando».
Eh? Eh?
Donald Locotrón, ahora te toca a ti. Y no te preocupes, que éso lo costea y PAGA TODO EL MUNDO con el sobreprecio de los combustibles, de los bienes de consumo, los impuestos y los aranceles.
Asi mismo es lo correcto, el portaviones destructor huyó despavorido de la zona del Estrecho de Ormuz, como los perritos falderos cuando le estalla un fuego artificial. En la cultura saqueadora y terrorista de los gringos estan acostumbrados a desbaratar naciones y paises, pero cuando ven la verdad huyen mas rápido que en Vietnam y Afganistan. Iran se lo advirtio de que le daria trema carrerita y que los vencería en cualquier frente de batalla.
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, ARRASTRADOSSS
KHOMUNISM
30 minutos hace
Yo tranquilo esperando a que los Ayantosas, que dizque son locos y guapos, hundan un destructor de EEUU…
«Borrados del mapa» serán.
No solo disparan a destructores, sino a letrinas flotantes; que no la retiren y se enfrenten como hombres.
Mucho cuidado con los deseos; Irán podría hacerlos realidad.
KHOMUNISM
7 minutos hace
Los AYANTOSAS además dea malvados son jabladores.
Pero yo quisiera que destruyeran un par de naves de EEUU y le dieran a Teump el pretexto que busca para de una vez por toda.
Lo único que deben hacer es no salir huyendo.
Y este si que nunca pega una:
AMO A EEUU
4 horas hace
Con esta publicación, ahora los comunistas «defasaos» que aquí opinan sandeces se van a dar banquete hablando m.i.e.r.d.a en contra de EE.UU. Es normal que luego de 250 días sin tocar tierra, sin echarle un «polvito» a su mujer, produzca varias quejas de marineros cansados de esa situación. Razón por la cual el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha enviado hoy al portaaviones
USS George Washington para sustituir a esos 5,000 marines.
Sigan escribiendo mentiras, que siempre estaremos en la pendiente esperando que bajen.
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ARRASTRADOSSSS
Amo a EE.U
10 horas hace
Yo lo que no entiendo es porque los iraníes se van tan lejos, a Jordania que está a 2,200 km de Iràn, a lanzar esas bombitas a una base gringa prácticamente abandonada, teniendo tan cerca, a menos de 20 km de las costas iranìes, a la flota naval de EE.UU. que fue de donde salieron los bombardeos a la isla iranì Larak, matándo varios militares de ese règimen islàmico.
Hay que tener sumo cuidado con las cosas que pedimos.
«EL TIEMPO SE ENCARGA DE PONER CADA COSA EN SU LUGAR»