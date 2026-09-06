Guardia Irán ataca con misiles un portaviones y destructor EU

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) atacó con misiles balísticos a un portaviones y un destructor estadounidenses, recogió Tasnim.

Según Teherán, el ataque fue realizado a través de su Fuerza Aeroespacial y ambos buques resultaron dañados y se vieron obligados a huir de la zona de conflicto ante el temor de una nueva arremetida.

Aseguró que los buques de guerra participaban en acciones hostiles contra embarcaciones iraníes. Asimismo, destacó que el hecho de que el CENTCOM confirmara esta operación, fue una «prueba fehaciente de la derrota estratégica» de EE.UU. y del poder ofensivo del CGRI.

Previamente, el CGRI difundió imágenes «sin precedentes» que mostraron los ataques realizados contra embarcaciones que violaron las normas de navegación en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas iraníes aseguraron estar monitoreando e interceptando a estas «embarcaciones infractoras» y advirtieron que cualquier «actividad sospechosa» sería blanco de sus acciones. En ese contexto, señalaron que la protección y escolta que ofreció Washington a los buques en la zona «fue una gran mentira».

REPRESALIA DE TEHERÁN

La operación iraní se dio como represalia luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este sábado que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes en respuesta al ataque del CGRI contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

El organismo declaró que los tres petroleros atacados formaron parte de «una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales». No proporcionó pruebas sobre dicha acusación.