Irán ataca bases de EE.UU. en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait

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TEHERAN.- Las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó este miércoles haber realizado ataques simultáneos contra posiciones estadounidenses en Jordania, Baréin, Erbil (Irak) y Kuwait, en respuesta a un ataque de Washington contra un barrio residencial en el sur de Irán donde se celebraba una boda.

Según el comunicado del CGRI, se bombardearon destacamentos militares en Jordania, Baréin y Erbil, y se efectuó un ataque combinado con misiles y drones contra el puesto de mando y el alojamiento del comando estadounidense en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait.

La operación causó la «muerte de varios militares enemigos», indicó el CGRI, sin ofrecer un balance detallado. Agregó que el hangar y la rampa de «despliegue de drones utilizados en los ataques contra civiles» fueron incendiados y que varios drones resultaron destruidos.

ATAQUE DE EE.UU.

El ataque estadounidense que motivó la represalia iraní impactó el lugar donde se celebraba una boda en la ciudad de Kohstak, distrito de Sirik, provincia de Hormozgán, dejando al menos cuatro personas fallecidas y 68 heridas, de acuerdo con el reporte iraní.

El CGRI calificó lo sucedido como una «flagrante violación de los derechos humanos».

«El Ejército estadounidense convirtió una celebración nupcial en Sirik en una tragedia al bombardear y destruir una vivienda», señaló el cuerpo militar iraní en su comunicado.