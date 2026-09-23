COD destaca elección de Luis Mejía al Pabellón de la Fama

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SANTO DOMINGO.- El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD) felicitó al expresidente de la entidad, Luis Mejía Oviedo, por su elección como propulsor al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en reconocimiento a una trayectoria de 48 años vinculada al deporte nacional e internacional.

Mejía Oviedo, actual presidente de Centro Caribe Sports, será exaltado durante el ceremonial previsto para el próximo 15 de noviembre, junto a un grupo de propulsores y exatletas que han dejado una trayectoria destacada en el deporte dominicano.

“El Comité Ejecutivo de este Comité Olímpico felicita a Luis Mejía por su oportuno llamado a la inmortalidad por parte del Pabellón de la Fama. Esta alta distinción es un reconocimiento a su trayectoria de 48 años ligado al deporte”, señaló el COD en una nota.

UNA TRAYECTORIA LIGADA AL MOVIMIENTO OLÍMPICO

Mejía fue secretario general del COD entre 1990 y 2002, vicepresidente de 2002 a 2004 y presidente de la organización desde 2004 hasta 2021.

Durante su carrera también ha desempeñado importantes responsabilidades en organismos deportivos internacionales. En 2017 fue admitido como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), mientras que en 2019 asumió la presidencia de Centro Caribe Sports, anteriormente conocida como ODECABE.

Asimismo, fue vicepresidente de la Federación Internacional de Softbol entre 1988 y 1990 y desde 2023 ocupa la vicepresidencia de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

SUS INICIOS EN EL SOFTBOL

La trayectoria deportiva de Mejía Oviedo comenzó en 1977 como miembro de la Liga Aborigen, entidad que posteriormente presidió entre 1977 y 1978.

Entre 1979 y 1981 fue vicepresidente de la Asociación de Softbol del Distrito Nacional y luego asumió la presidencia de esa organización, posición que ocupó hasta 1986.

Posteriormente, presidió la Federación Dominicana de Softbol hasta 2009.

Además de su actividad en el ámbito deportivo, Mejía Oviedo es profesional de la publicidad, economista y comunicador.

El dirigente deportivo es uno de los dos dominicanos que han formado parte del Comité Olímpico Internacional, distinción que comparte con el fallecido Roque Napoleón Muñoz, quien también presidió el Comité Olímpico Dominicano.

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