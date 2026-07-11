Irán asegura que triplicó su capacidad producción drones

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TEHERAN 11 Jul.- El ministro de Defensa iraní en funciones, el general Mayid Ibn al Reza, ha asegurado este sábado que la industria militar iraní «triplicó» su capacidad de producción de drones durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el pasado 28 de febrero.

«La producción de defensa no solo no se paró en lo más crítico de la guerra, sino que la capacidad de producción de drones se triplicó», ha afirmado Al Reza en una comparecencia ante el Parlamento iraní que ha durado cinco horas.

El ministro ha estacado que tras las últimas guerras con Washington se ha demostrado que las «élites» y la «inversión en nuevas tecnologías» son «los componentes más importantes de la defensa del país», informa la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Asimismo, ha explicado a los diputados de las comisiones de Defensa y de Asuntos Exteriores del Parlamento iraní que «los puntos vulnerables del enemigo» han sido «identificados y calculados con precisión». «Las Fuerzas Armadas saben cuándo, cómo y hasta dónde presionar al enemigo», ha subrayado.

El ministro ha explicado que durante la guerra tuvieron que enfrentar «las tecnologías más avanzadas de información, militares y de guerra psicológica». «Más de 150 de las mejores empresa tecnológicas del mundo participaron y apoyaron a Estados Unidos y al régimen sionista con la tecnología más moderna», ha resaltado.

El objetivo del ataque, ha explicado, era «poner fin al sistema de la República Islámica», «pero gracias a la sangre de los mártires, la guía del líder y comandante en jefe, la valentía y el apoyo inquebrantable de la población, esta conspiración fracasó y la República Islámica superó esta prueba con autoridad».

El ministro ha destacado la «innovación y potencia» de las fuerzas iraníes durante el enfrentamiento «a pesar de la enormidad y la complejidad del campo de batalla». «Hay que reforzar el presupuesto de defensa, desarrollar tecnologías avanzadas aprovechar la capacidad de las élites, aquí y en el extranjero, y crear mecanismos ágiles para la adqusición de tecnología», ha planteado.

of-am