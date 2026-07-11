Irán anuncia el cierre de Ormuz tras paso buque sin autorización

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TEHERAN 12 Jul.- La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este domingo que el estrecho de Ormuz queda cerrado a la navegación «hasta nuevo aviso» tras realizar disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona.

«Debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, el estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque», han confirmado las fuerzas iraníes en un comunicado oficial recogido por la cadena estatal ‘IRIB’.

Según Teherán, uno de los buques que navegaba por el estrecho habría «puesto en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas», por lo que ha sido «alcanzado por un disparo de advertencia y se le ha obligado a detenerse» por la Guardia Revolucionaria.

«Hace unas horas, estas advertencias fueron ignoradas y, ante la provocación de potencias extranjeras, varios buques intentaron salirse de la ruta autorizada, haciendo caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones de corregir su rumbo y permanecer dentro de la ruta designada», ha matizado el comunicado, que asegura que la continuidad de estas acciones, las cuales las atribuyen a Estados Unidos, «provocarían una respuesta contundente».

Asimismo, Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de «cometer un error» y «arremeter ante Teherán», se «enfrentará a una respuesta severa, y las nuevas bases enemigas en la región serán blanco de nuestros ataques».

«Las consecuencias de tal intervención son responsabilidad del enemigo estadounidense-sionista y de los países que han cedido su territorio para que las bases enemigas lancen estas amenazas», ha amenazado.

Estas declaraciones llegan en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

Fuentes oficiales estadounidenses han confirmado que Estados Unidos ha dado a Irán hasta este sábado para que anuncie públicamente que permitirá la navegación libre, segura y sin restricciones por el estrecho de Ormuz

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