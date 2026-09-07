Irán amenaza con atacar infraestructura petrolera EU

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TEHERAN.- El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió a Estados Unidos que cualquier ataque contra activos iraníes tendrá represalias directas contra infraestructura petrolera y gasífera estadounidense.

«Es simple: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y vulnerable. Las empresas estadounidenses de petróleo y gas que operan en estas aguas y en estas instalaciones comparten esa vulnerabilidad. Ataquen nuestros activos y serán atacados», escribió Ghalibaf en su cuenta de X.

El legislador añadió que la República Islámica ya había demostrado su capacidad de respuesta, en referencia a acciones previas contra bases estadounidenses «que ya no son viables» en la región.

Ghalibaf acompañó su publicación con una imagen de refinerías congeladas y la frase: «La década perdida para la economía estadounidense se aproxima», y explicó que se debía a que «algunos payasos en el Departamento de Guerra de EE.UU. decidieron así».

El mensaje fue en respuesta a una publicación anterior del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien lanzó una advertencia a Teherán y aseguró que Washington respondería con la destrucción sistemática de la flota mercante iraní en caso de que sus Fuerzas Armadas atacaran a la Armada estadounidense.

El intercambio marcó una nueva escalada retórica entre ambos países en medio de enfrentamientos directos en el mar.