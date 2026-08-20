Irán amenaza con armas más destructivas si se reanuda guerra

TEHERÁN.- La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este jueves que el armamento que utilizará si se reanuda la guerra tendrá «más potencia destructiva» que en anteriores enfrentamientos, en medio del estancamiento de las negociaciones con Estados Unidos.
En declaraciones recogidas por la agencia Tasnim, el portavoz del cuerpo militar de élite iraní, Hosein Mohabi, afirmó que «la potencia destructiva de las ojivas utilizadas en los misiles de la Guardia Revolucionaria supera con creces a la de las empleadas en guerras anteriores».
«Si estalla una guerra, nuestras armas serán completamente diferentes a las del pasado en todos los aspectos», advirtió.
ARMAS MÁS PRECISAS Y SOFISTICADAS
El general hizo estas declaraciones después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, subiera el tono de sus amenazas contra Irán y anunciara una ofensiva económica «sin precedentes».
Mohabi subrayó que Teherán está mejorando continuamente sus capacidades militares, desarrollando armas con mayor precisión, poder destructivo y sofisticación tecnológica.
«Si estalla otra guerra, el armamento de Irán sin duda será diferente al del pasado y cualquier posibilidad es concebible», agregó.
MENCIÓN A YEMEN Y GAZA
En cuanto a los enfrentamientos de los insurgentes yemeníes con Arabia Saudí, el general aseguró que Riad sería incapaz de contenerlos.
Señaló que, a pesar de más de dos años de guerra en Gaza, «Israel no ha logrado infligir daños graves a Hamás», y argumentó que no cabría esperar que Arabia Saudí, «cuyas capacidades militares son más débiles que las del régimen israelí», derrote a los yemeníes.
la allantedera verbal… de estos esclavizadores… islamistas, es parte… de lo que, durante… años, vienen ejerciendo… sobre el contrario… y entonces, dicen estos… plagosos de que ellos, todavía… no han usados las… armas más mortíferas… hasta ahora… ok., muy bien… y los demás, si las… han usados… y óyelo, como dice… sobre hamás de que… a éstos, israel… no le ha causado gran daño… y con que cabeza… piensan estos..
… fanaticos islamistas!… con la de arriba… o la parte, donde… el sol no ha… podido pentrar…
La deuda nacional de EE.UU. superó este miércoles por primera vez en la historia los 40 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro divulgados por Reuters. La cifra supone prácticamente el doble de los 19,95 billones registrados en 2017, cuando Donald Trump inició su primer mandato en la Casa Blanca.
De acuerdo con el último balance diario del Tesoro, la deuda pública total pendiente se situó el martes
en 40,047 billones de dólares. De esa cantidad, 32,266 billones corresponden a títulos del Tesoro en manos del público y 7,782 billones a deuda entre organismos gubernamentales.
La deuda federal se ha más que duplicado en menos de una década, desde los 19,95 billones de dólares registrados cuando Donald Trump asumió por primera vez la Presidencia, en enero de 2017. Aproximadamente un tercio de ese incremento se produjo durante los dos años de fuerte endeudamiento para financiar la respuesta a la pandemia de covid-19 bajo las administraciones de Trump y Joe Biden.
Adivinen que está ocurriendo; Eso mismo, que Rusia y China le están quitando las colonias a estos abusadores. Ellos (los gringos y europeos) sustentaban sus economías con el saqueo y robo a países pobres en educación, pero ricos en recursos.
Ya, con el auge de los chinos y rusos de dar lo mismo o mejor, a cambio de mayores beneficios para el socio, no pueden seguir explotando esas naciones.
Esa deuda seguirá subiendo hasta que ya no puedan soportarla, y después de eso, el mundo se repartirá Europa y Estados Unidos. Que tiempo tendrá que transcurrir para que eso concluya? No lo sabemos, pero ocurrirá, y si tomamos como referencia que en 2017 la deuda de Estados Unidos era de 19.95 billones, aumentando otra cantidad similar en 9 años, no tendremos que esperar 30 años para que eso ocurra.
Mientras tanto, los ARRASTRADOS contrarrestan todas esas malas noticias con la muerte del Ayatollah, cúpula militar, los barcos y aviones de Irán.
El tiempo sigue su curso.
WASHINGTON 20 Ago.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán «la operación económica más devastadora jamás emprendida», señalando «una guerra económica y un aislamiento sin precedentes» en el que la Casa Blanca infligirá «tremendas consecuencias económicas» a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas
Declara la mayor guerra económica? No sería mejor que busques la forma de pagar sus deudas que en esta semana llegaron a los 40 billones de dólares?
Es claro que esto no es cuestión de crear titulares de noticias; ya el mundo conoce ese truco. Los gringos se caen a pedazos.
Pero será que Irán no entiende que Estados Unidos no tiene ni cápsulas para pistolas calibre 22? Con qué van reanudar la guerra si no pueden? Que se olviden de ellos y terminen de reventarlos.
Iran esta a un paso de retirarse dle tratado de no proliferacion nuclear !a un paso!
CUANDO LAS CUCARACHAS SE QUIEREN MORIR ALAS LES QUIEREN SALIR ASI SON LOS FANATICOS RELIGIOSOS LLAMADOS SUPREMUS