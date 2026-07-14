Intervienen rutas transporte en Santiago por aumentos pasaje

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) intervino 17 rutas del transporte público de pasajeros de esta provincia, tras detectar aumentos no autorizados en el precio del pasaje.

Con los operativos busca garantizar el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La jornada fue ejecutada en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Alcaldía de Santiago, abarcando rutas afiliadas a la Federación CNTT, donde se verificaron las tarifas cobradas a los usuarios, la documentación de los conductores y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Como resultado del operativo, las autoridades inspeccionaron 180 unidades del transporte público, de las cuales 85 fueron fiscalizadas por incumplimientos a las normativas establecidas.

Además, tres vehículos fueron retenidos por irregularidades detectadas durante la supervisión y tres ciudadanos extranjeros fueron sometidos a los procedimientos correspondientes.

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, explicó que las intervenciones se concentraron en las rutas donde se reportaron incrementos irregulares en el cobro del pasaje.

Indicó que la gran mayoría de los transportistas organizados ha respetado los acuerdos alcanzados con la institución para mantener sin variación las tarifas del servicio.

La entidad reiteró que, conforme a la Ley 63-17, únicamente el INTRANT tiene la facultad de autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público, por lo que cualquier aumento aplicado sin aprobación oficial puede dar lugar a sanciones administrativas.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier cobro indebido a través de los canales oficiales de la institución.

El operativo forma parte de las acciones que desarrolla el organismo regulador para garantizar la estabilidad del precio del pasaje y proteger a los usuarios del transporte público en Santiago y otras localidades del país.

of-am