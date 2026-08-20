INTEC y Barrick Pueblo Viejo adquieren equipo analizar plasma

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SANTO DOMINGO. –La empresa Barrick Pueblo Viejo realizará una contribución de hasta US$250,000 para la adquisición de un equipo de Espectrometría de Masas con Plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) el cual será instalado y puesto en funcionamiento en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

El equipo será incorporado al Laboratorio de Servicios Analíticos y Ambientales de la universidad y permitirá fortalecer la capacidad nacional de análisis, investigación y realización de monitoreos ambientales.

Así lo contempla un acuerdo de Cooperación suscrito por el rector del INTEC, Arturo Del Villar, y la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera, durante un acto que reunió a representantes de ambas instituciones.

Al ofrecer unas palabras durante la firma, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera señaló que “dotar al Instituto Tecnológico de Santo Domingo de esta tecnología fortalece las capacidades analíticas de la academia dominicana y permitirá que los resultados obtenidos a través de este equipo se incorporen formalmente a nuestro programa de los monitoreos ambientales participativos”.

El rector del INTEC, Arturo Del Villar, destacó el impacto de la donación para el fortalecimiento de las capacidades analíticas de la universidad, así como apoyo a proyectos de investigación y programas académicos. “​Esta tecnología de punta dotará al INTEC de una sensibilidad y precisión analítica de clase mundial, permitiendo identificar y cuantificar metales y trazas elementales en concentraciones sumamente bajas en matrices ambientales tan críticas como el agua y el suelo», indicó.

En ese sentido, Del Villar agradeció a Barrick Pueblo Viejo, y a su presidenta Giselle Valera, por confiar en la universidad para el establecimiento de alianzas que tienen un alto impacto en la sociedad y que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

jpm-am