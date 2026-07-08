Instituto de San Cristóbal inicia campamento verano

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SAN CRISTOBAL.- Con gran entusiasmo comenzó el lunes último el Campamento de Verano 2026 del Instituto Pedagógico Dominicano (IPD).

Decenas de niños asisten al campamento, a desarrollarse del 6 de julio al 7 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. en las instalaciones del IPD, ubicadas en el sector de Lavapies.

Ramonita Domínguez, directora del Instituto, dio gracias a Dios por la nueva etapa del IPD y a los padres por el voto de confianza al inscribir a sus hijos y acompañarlos en su primer día, ya que ese gesto de responsabilidad les ayuda mejorar su autoestima y la buena convivencia.

Domínguez resaltó la presencia de madres que son egresadas del nivel inicial de la primera etapa del IPD, quienes dicen tener gratos recuerdos del centro y por eso lo escogieron para incluir a sus hijos en el Campamento. El Nivel Inicial arrancará en los próximos día con niños desde los tres meses hasta los 5 años de edad.

Explicó que es un espacio de esparcimiento para los niños, donde conocen nuevos amigos, refuerzan sus conocimientos de forma divertida, aprenden a tocar flauta dulce y realizan actividades que favorecen su desarrollo biosicomotriz y la buena convivencia.

Al finalizar el acto de apertura la directora del centro dijo que están abiertas las inscripciones para un curso de flauta dulce en horario de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 5:00 a p.m. para los niños que no puede asistir en la mañana.

jpm-am