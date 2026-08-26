Inscritos 400 mil votantes para las próximas elecciones en Haití

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Puerto Príncipe, 26 ago.- Alrededor de 400 mil haitianos ya están inscritos en el padrón electoral para los comicios generales que comienzan el 13 de diciembre, informó hoy un medio local.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) asume ahora medidas para que el público pueda consultar cualquier dato sobre el proceso electoral mediante la página web de esa institución, añadió el diario Le Nouvelliste.

También varios grupos políticos completaron su inscripción en la plataforma establecida por el organismo electoral, entre ellos Ayiti TransfÃ²me, En Avant, Partido Demócrata Cristiano, Ayiti An Aksyon y AnfÃ²s pou Chanjman.

Cada una de esas organizaciones tuvo que cumplir para inscribirse requisitos principales exigidos por el Decreto Electoral que legaliza los comicios, como la integración mínima de 30 mil miembros, precisó el CEP, según Le Nouvelliste.

El calendario publicado por esa instancia electoral establece el próximo 13 de diciembre para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas.

La elaboración del registro electoral y la inscripción de miembros de las organizaciones participantes figuran entre los principales pasos antes de la celebración de la consulta, junto a la lucha por restablecer la seguridad, agregó el diario.

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