Inician taller Organización Mundial Propiedad Intelectual  

Los directores de la ONDA y de ONAPI junto a ejecutivos de la OMPI

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SANTO DOMINGO.- El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, afirmó que se debe seguir impulsando la incorporación de la propiedad intelectual y el derecho de autor de manera transversal en las políticas públicas para seguir creando las condiciones que permitan a autores, creadores, investigadores, emprendedores e innovadores convertir sus ideas en iniciativas sostenibles y competitivas.

Gonell Cosme intervino en la apertura del Taller de formación regional sobre la implementación, comunicación y difusión efectivas de determinados proyectos de la Agenda para el Desarrollo, que inició en esta capital.

El funcionario agradeció a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) por tomar en cuenta al país para este espacio de intercambio y formación regional.

Destacó la importancia que tiene la propiedad intelectual en el desarrollo económico y social del país y expresó que al entenderlo así el gobierno del presidente Luis Abinader ha respaldado las iniciativas y acciones que procuran el respeto al derecho de autor en República Dominicana.

Resaltó que la responsabilidad de la ONDA va más allá del registro y la protección de las obras, pues también abarca la formación, orientación y sensibilización de los autores, así como la promoción de una cultura de respeto y adecuada gestión de los derechos de autor.

En la apertura del taller de formación regional en el Embassy Hilton Hotel, también hablaron la directora de política Comercial del MICM, Ilena Carolina Rosario; el director general de la ONAPI, Salvador Ramos y Feri Jiao, consejera de la División de Coordinación de la Agenda para el Desarrollo, Sector de Desarrollo Regional y Nacional de la OMPI.

jpm-am