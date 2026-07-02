EEUU e Inglaterra avanzan a los octavos final Mundial de Fútbol

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San Francisco, EE. UU. – La selección de Estados Unidos logró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras imponerse con marcador de 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina, en un partido disputado en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

El conjunto estadounidense mostró solidez táctica y eficacia ofensiva para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo, en un encuentro que se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo.

El delantero Folarin Balogun abrió el marcador cerca del final de la primera mitad, tras una jugada colectiva que rompió la resistencia defensiva del conjunto bosnio. Ya en el segundo tiempo, Malik Tillman amplió la ventaja con un gol de tiro libre que consolidó el dominio del equipo norteamericano.

Sin embargo, el partido también presentó dificultades para Estados Unidos, luego de que Balogun fuera expulsado en la segunda parte, lo que obligó al equipo a reorganizarse defensivamente y resistir los intentos de reacción del rival.

A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico estadounidense mantuvo el orden táctico y logró preservar la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Estados Unidos avanza a los octavos de final del torneo, donde continuará su participación en la fase eliminatoria del Mundial, manteniendo vivas sus aspiraciones de llegar a las instancias decisivas del campeonato organizado por la FIFA.

INGLATERRA 2 RD CONGO 1

ATLANTA — Inglaterra remontó y venció 2-1 a RD Congo para avanzar a los Octavos de Final del Mundial 2026. La selección inglesa jugará ante México el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México para seguir con vida en la justa mundialista.

Inglaterra saltó como favorita en el Estadio Atlanta, pero se le apagó el brillo cuando vieron los ‘chispazos’ de RD Congo. A pesar de que el equipo de Thomas Tuchel vaticinó que las individualidades vendrían de su parte, fue al revés y el conjunto africano saltó sin miedo, sin nada que perder y con mucho que ganar.

Los fantasmas del 2014 aparecieron una vez más para los ingleses y el temor de quedar fuera fue real, sobre todo cuando Brian Cipenga abrió el marcador. El ariete de RD Congo recibió un balón por banda izquierda y disparó al poste de Jordan Pickford que no pudo hacer nada por evitar el tanto.

Con mayoría inglesa en el Estadio Atlanta, el silenció reinó mientras los suplentes de RD Congo corrieron por en medio del campo para festejar con Cipenga. En las gradas, los pocos congoleños gritaron el gol de forma que se hicieron notar.

Para el complemento, Inglaterra apretó con todo lo que tuvo y esta generación dejó atrás los fantasmas. A pesar de la desesperación porque no anotaban, no pudo salir nadie más que Harry Kane, emblema y capitán de la selección, para igualar todo cuando quedaban 15 minutos del tiempo regular. Con un cabezazo potente, finalmente venció a Mpasi para el 1-1.

Y como si no fuese suficiente con su gol 12 en Mundiales, Kane puso el 13 en su cuenta luego de que concretó la remontada ante RD Congo para poner a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026.

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