Inglaterra avanza a semifinales Mundial tras vencer a Noruega

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NUEVA YORK.– Inglaterra se convirtió este sábado en la tercera selección clasificada a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 2-1 a Noruega en un disputado encuentro de cuartos de final que se resolvió en la prórroga.

El conjunto noruego tomó la delantera con un gol de Andreas Schjelderup, pero Inglaterra reaccionó antes del descanso gracias a Jude Bellingham, quien igualó el marcador y mantuvo con vida a su selección.

En el tiempo suplementario, Bellingham volvió a aparecer para marcar el tanto decisivo y sellar la remontada inglesa, consolidándose como la figura del encuentro y guiando a los dirigidos por Thomas Tuchel a la penúltima instancia del torneo.

Con este triunfo, Inglaterra enfrentará en las semifinales al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza, cuyo resultado definirá al último integrante de la ronda de los cuatro mejores.

La otra semifinal ya quedó definida entre Francia y España, que lograron su clasificación tras superar a Marruecos y Bélgica, respectivamente.

Inglaterra buscará ahora dar un paso más hacia la conquista de un segundo título mundial, luego del obtenido en 1966, cuando fue anfitriona del torneo.

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