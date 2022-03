¿INESPRE, estabilizador de los precios, o que?

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

El nombre de INESPRE o Instituto Nacional de Estabilización de Precios, más que estabilizar precios, su objetivo es suministrar productos a bajos precios a los más necesitados y darles una alternativa a los pobres de adquirir alimentos a precios subsidiados por el gobierno. En el caso de ahora, que se usan los supermercados y grandes cadenas para ofrecer los servicios de INESPRE, es una desviación de los fines para lo cual fue creado, pues INESPRE debiera adquirir sus productos de los pequeños y medianos productores, como subsidio a la producción y distribuirlos a precios de costos a los consumidores.

La Dirección de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep) y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) firmaron este martes un acuerdo de colaboración para el suministro a las familias dominicanas de productos de la canasta básica que comercializa el organismo, y que ofertará a precios bajos, a través de ocho cadenas de supermercados y otros comercios que operan en el país.

Con esta nueva modalidad, de ofrecer los productos, que a través de INESPRE se vendían a los ciudadanos a precios subsidiados y esta vez, a través de supermercados, se genera una alta demanda que tiene impacto en la producción de manera negativa y en vez de ayudar, lo que hace es que entorpece la fluctuación de los precios y demora un pronto equilibrio entre oferta y demanda, pudiendo agudizarse la espiral inflacionaria. El objetivo de esta medida no es disminuir la inflación, sino compensar el alto costo de los productos. No obstante, si aumenta la demanda de los productos, aumenta la escasez y si no se produce lo suficiente, se genera mayor inflación.

Para bajar la inflación se necesitan tomar otro tipo de medidas, pues si definimos, ¿Qué es inflación? Tenemos lo siguiente: “es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo, generalmente un año”. La inflación en la economía es, por norma general, un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios. Esta ocurre cuando no se producen suficientes productos, bienes y servicios; o sea, que la demanda es mayor que la oferta. También puede influir la pérdida de valor de la moneda entre otras variables.

¿Cómo se resuelven los problemas de inflación? No hay una varita mágica para hacer frente a la inflación porque implican muchas variables económicas, pero se han trazado algunos métodos para enfrentarla. Vemos cuatro medidas: mantener las cuentas públicas disciplinadas, política monetaria restrictiva, políticas para atraer inversiones y, por último, abrir el comercio exterior. En ese orden, se buscaría un superávit fiscal, el banco central no debería ser la única entidad financiadora, expandir la iniciativa privada y hay que liberalizar el comercio internacional.

Los grandes factores que afectan los precios y la inflación son, entre otros: inflación por demanda, donde hay más demanda que los productos ofertados; inflación por aumento de costos de la materia prima, la mano de obra y los impuestos; la inflación autoconstruida y aumento de la base monetaria o aumento del dinero circulante. Los tres primeros según la teoría Keynesiana y la última, por la teoría cuantitativa del dinero.

En este contexto es necesario subsidiar a los productores, no así a los distribuidores de productos. Tener cuidado de no llevar a la quiebra a los dueños de colmados, pues el trasladado de los clientes a comprar en los supermercados, aunque está no duraría mucho tiempo, pero podría llevar a la bancarrota los miles de colmados establecidos en todo el territorio nacional, por lo que esas ofertas de productos subsidiados debieran incluir también a los colmados, que están más cerca de los barrios, donde debieran ir esos subsidios.

Hay que saber, que cuando INESPRE le compra los productos directamente al sector agropecuario, está favoreciendo a los que producen los alimentos de primera necesidad y con eso se financia a los productores, que cada día podrían aumentar su producción, que traería como consecuencia el abaratamiento de esos productos y al equilibrio de los precios en el mercado, ya que INESPRE podría comercializarlos a menor precio y sin incluir los costos de intermediación, por lo que la inversión del estado dominicano sería menos costosa.

La medida establecida por el gobierno de manera provisional para subsidiar parte de los productos de la canasta familiar a través de los supermercados favorece a la población, pero esta no tendrá un impacto en la disminución de la inflación, no contribuiría a aumentar la producción, no beneficiara a los productores y la mayoría de esos productos no llegarían a las clases más necesitadas, acarreando más mal que bien y castigando a un sector muy sensible del comercio, como son los dueños de colmados.

INESPRE debe seguir distribuyendo los productos de la canasta familiar en los diferentes barrios a precios de costo, cuando estos sean adquiridos directamente de manos de los productores, para impedir sobreprecios por adquirirlos del mercado mayorista y peor aún, si se subsidian a través de los supermercados, que son detallistas y por ende el gobierno debe invertir un 30% más en comparación si lo adquiriera desde los productores; creo que aun INESPRE dispone de silos para almacenar los productos, que garantizan el suministro a la población.

