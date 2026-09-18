INEFI reabre pista de atletismo de San Francisco de Macorís

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) reabrió oficialmente la pista de atletismo de San Francisco de Macorís, en un acto que representa un paso importante para la recuperación y preservación de esta instalación deportiva, utilizada diariamente por cientos de personas.

Como parte de la iniciativa, el INEFI entregó formalmente la instalación a un voluntariado que tendrá la responsabilidad de velar por su cuidado y mantenimiento. El equipo estará encabezado por la licenciada Yissel Infante, quien asumió el compromiso de trabajar para garantizar que la pista permanezca en óptimas condiciones y continúe al servicio de la comunidad.

Infante resaltó la importancia de que los usuarios y distintos sectores comunitarios participen activamente en la preservación del espacio deportivo y exhortó a quienes utilizan la instalación a contribuir con su cuidado.

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES

En el acto estuvieron presentes Eddy González, director técnico del INEFI; Junior Matrille, coordinador del organismo en San Francisco de Macorís; Juan Liberato, director provincial de Deportes, y Odalis Candelier, representante del Ministerio de Medio Ambiente.

En representación de los usuarios participó el coronel Juan Gómez, una figura reconocida entre quienes utilizan habitualmente la pista. Gómez tiene 29 años realizando caminatas en el lugar, acompañado de cientos de personas que diariamente acuden a la instalación para ejercitarse.

COMPROMISO CON LA PRESERVACIÓN

El voluntariado también contará con la participación del comunicador Marcos Santos, quien fue designado por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, como parte del equipo encargado de acompañar las acciones de preservación y mantenimiento de la instalación.

La reapertura reafirma el compromiso del INEFI con la recuperación de espacios destinados a la actividad física, el atletismo y la recreación, así como con la promoción de estilos de vida saludables y la participación comunitaria en el cuidado de las instalaciones deportivas.

Con esta iniciativa, el organismo procura que la pista de atletismo de San Francisco de Macorís no solo vuelva a estar disponible para sus usuarios, sino que permanezca como un espacio digno, seguro y funcional para las presentes y futuras generaciones.

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