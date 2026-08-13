INEFI agasaja a medallistas de los Juegos Santo Domingo 2026

La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó la importancia del deporte escolar como plataforma para identificar y desarrollar nuevos talentos con proyección hacia el alto rendimiento.

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) realizó un encuentro de reconocimiento a atletas dominicanos que conquistaron medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y que dieron sus primeros pasos competitivos en los Juegos Escolares Deportivos Nacionales de 2023 y 2025.

La actividad estuvo encabezada por el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó la importancia del deporte escolar como plataforma para identificar y desarrollar nuevos talentos con proyección hacia el alto rendimiento.

Durante el encuentro se resaltó el desempeño de atletas que comenzaron su formación competitiva en las escuelas y posteriormente representaron al país en la principal competencia deportiva regional.

Rodríguez Mella afirmó que el rescate y fortalecimiento de los Juegos Escolares ha permitido crear mejores condiciones para el desarrollo de los jóvenes talentos y establecer una mayor conexión entre el deporte escolar y las federaciones nacionales.

“Hoy, ver a estos jóvenes con medallas centroamericanas al cuello nos confirma que el esfuerzo valió la pena. El deporte escolar no es un gasto, es la inversión más segura en el futuro olímpico de nuestra Patria”, expresó.

Respaldo del movimiento deportivo

El acto contó con la presencia de dirigentes del movimiento deportivo federado, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el INEFI y las federaciones para garantizar el seguimiento y desarrollo de los atletas desde sus primeras etapas.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo; Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL); el directivo Junior Páez; José Luis Ramírez (Borola), presidente de la Federación Dominicana de Karate, y el inmortal del deporte dominicano José “Maíta” Mercedes.

Los representantes de las federaciones resaltaron la necesidad de mantener la coordinación entre las instituciones vinculadas al deporte escolar y federado, con el propósito de facilitar la transición de los jóvenes talentos hacia los programas de alto rendimiento.

Atletas reconocidos

Durante la actividad fueron reconocidos medallistas de distintas disciplinas, entre ellos los judocas Diego García y Samantha Josefa, así como los baloncestistas Loanna Tolentino, Anny de Jesús, Ronald García y Raúl Peña.

También fueron destacados Patricia Siné, el medallista olímpico Luguelín Santos, el boxeador Cristian Javier Pinales, las representantes de balonmano Yeimi Nova y Olkidia Matos, y la karateca Nayelis Guzmán.

El INEFI resaltó que la trayectoria de estos atletas evidencia la importancia de los Juegos Escolares como espacio para la detección temprana de talentos y su posterior incorporación a los procesos de preparación de las federaciones deportivas.

Rodríguez Mella sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo el deporte en las escuelas y consolidar una estructura que permita a los jóvenes desarrollar sus capacidades hasta alcanzar los niveles más altos de competencia nacional e internacional.

El encuentro concluyó con un reconocimiento a los atletas y entrenadores que han contribuido al proceso de formación deportiva y con el compromiso de continuar estrechando los vínculos entre el sistema educativo y el movimiento deportivo nacional.

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