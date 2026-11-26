SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) proyecta recibir RD$5,560.42 millones en ingresos líquidos entre 2026 y 2032, producto de las concesiones otorgadas a Viettel y Claro Dominicana para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Los recursos servirán para financiar labores de supervisión y monitoreo, así como iniciativas de conectividad, educación, salud, inclusión digital y seguridad ciudadana. El Plan Bienal 2027-2028 del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) contempla 21 proyectos priorizados, con una inversión de RD$2,236.12 millones.

DETALLES DE LAS CONCESIONES

El director de Recaudaciones del Indotel, Francis Encarnación, informó que la licitación pública internacional LPI-001-2026 alcanzó un valor económico de US$119.5 millones, de los cuales US$83.65 millones corresponden a pagos en efectivo y US$35.85 millones a posibles prestaciones en servicios y proyectos vinculados al FDT, sujetas a las condiciones contractuales.

Viettel recibió frecuencias por US$107 millones, distribuidos en US$74.9 millones en efectivo y US$32.1 millones en posibles prestaciones. A Claro Dominicana se le adjudicaron por US$12.5 millones, de los cuales US$8.75 millones corresponden a pagos en efectivo y US$3.75 millones a posibles prestaciones.

Las empresas realizaron sus primeros desembolsos el 13 de noviembre de 2026. Viettel pagó US$16.05 millones, equivalentes a RD$972.52 millones, mientras que Claro entregó US$3.125 millones, equivalentes a RD$191.88 millones. En conjunto, los pagos iniciales ascendieron a RD$1,164.39 millones.

Encarnación explicó que las proyecciones incluyen gastos y proyectos por RD$4,564 millones durante el período 2026-2032, con un saldo acumulado estimado de RD$996.42 millones al cierre de ese último año.

PROYECTOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Entre las iniciativas de mayor inversión figuran Destacamentos Conectados, con RD$400 millones; los Centros de Habilidades Rápidas (CHAR), con RD$378 millones, y el Premio al Mérito Estudiantil STEM 2.0, con RD$300 millones.

En materia de conectividad se destinarán RD$163.66 millones a Red Dominicana Conectada 2.0; RD$117.06 millones a comunidades de difícil acceso; RD$125 millones a puntos WiFi móviles y RD$169.4 millones a la Canasta Digital Social 4.0.

El componente de salud incluye RD$102.58 millones para conectar centros de primer nivel del Servicio Nacional de Salud (SNS); RD$90 millones para modernizar la red del Hospital Ney Arias Lora; RD$90 millones para la interoperabilidad de pacientes y salud del SNS; RD$20 millones para la modernización tecnológica del INCART y RD$8 millones para una sala digital en el Hospital Robert Reid Cabral.

También se contemplan RD$30.02 millones para inclusión digital de personas con discapacidad auditiva, laboratorios de redes y telecomunicaciones en Santiago y Neyba, infraestructura troncal en San Isidro y un proyecto de videoanalítica biométrica y vehicular en Dajabón.

TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, reiteró el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. Anunció que pondrá a disposición de los medios y de la ciudadanía tres consultas legales elaboradas por los juristas Flavio Darío Espinal, Emmanuel Esquea Guerrero y Juan Cuello Rivera, relacionadas con la legalidad del proceso de licitación y el manejo de los recursos.

El funcionario informó, además, que la institución mantiene en solicitud de disponibilidad de recursos RD$768 millones para el Sistema Integral de Monitoreo y Gestión del Espectro, iniciativa que no está incluida en el monto consolidado del Plan Bienal.

En el acto participaron los miembros del Consejo Directivo Juan Taveras Hernández y Alexis Cruz, así como la directora ejecutiva, Desirée Logroño.

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